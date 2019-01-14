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Які вживані автомобілі виявилися найнадійнішими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 тра, 2019 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Британський журнал What Car, опитавши 18 000 власників автомобілів у віці від 4 до 10 років, назвав найнадійніші вживані машини. У ТОП-10 рейтингу потрапили цілих сім японських уживаних авто.
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