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Які вживані автомобілі
виявилися найнадійнішими

Які вживані автомобілі виявилися найнадійнішими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:33

Які вживані автомобілі виявилися найнадійнішими

Пропонуємо до обговорення:
Британський журнал What Car, опитавши 18 000 власників автомобілів у віці від 4 до 10 років, назвав найнадійніші вживані машини. У ТОП-10 рейтингу потрапили цілих сім японських уживаних авто.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:33

А как же fiat doblo i wolksvagen passat
andryxa4444
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:16

Какой пассат, там надежностью даже не пахнёт :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:42

  andryxa4444 написав:А как же fiat doblo i wolksvagen passat


Я Вам больше скажу: у соседа была "Таврия" -- вот это был беспроблемный автомобиль, за семь лет владения он его серьезно не ремонтировал вовсе :) Продал с пробегом более 150 тыс. км в состоянии "садись и едь куда хочешь"
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:37

  titanik написав:
  andryxa4444 написав:А как же fiat doblo i wolksvagen passat


Я Вам больше скажу: у соседа была "Таврия" -- вот это был беспроблемный автомобиль, за семь лет владения он его серьезно не ремонтировал вовсе :) Продал с пробегом более 150 тыс. км в состоянии "садись и едь куда хочешь"

Да, 150 тыс это огромный пробег...
sergnemo68
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