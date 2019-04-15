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У кого відберуть
субсидію готівкою

У кого відберуть субсидію готівкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:23

У кого відберуть субсидію готівкою

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці в сфері компослуг вважають, що видача субсидій готівкою себе виправдала не повною мірою, оскільки була непідготовленою.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:24

Прямий наслідок політичного піару.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:57

Взыскать надо всё с шоколадного. Это его 25 процентов лехтората не заплатило. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:03

Субсидии должны поступать на отдельный картсчёт, типа "коммунальный", откуда перечисляться могут только на расчётные счета коммунальных служб. Раз в год, по окончании отопительного сезона при предъявлении справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, остатки можно снять наличкой.
warlamp
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