Фахівці в сфері компослуг вважають, що видача субсидій готівкою себе виправдала не повною мірою, оскільки була непідготовленою.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 17:23
У кого відберуть субсидію готівкою
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:57
Взыскать надо всё с шоколадного. Это его 25 процентов лехтората не заплатило.
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:03
Субсидии должны поступать на отдельный картсчёт, типа "коммунальный", откуда перечисляться могут только на расчётные счета коммунальных служб. Раз в год, по окончании отопительного сезона при предъявлении справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, остатки можно снять наличкой.
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