Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes
Дивися повний текст Forbes опублікував рейтинг найдорожчих брендів світу.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 18:23
Forbes опублікував рейтинг найдорожчих брендів світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Forbes опублікував рейтинг найдорожчих брендів світу.
Додано: Нед 26 тра, 2019 18:23
а где же Ростех, Роснефть или Газпрём? Засудили буржуи, как Сережечку Лазарева!
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