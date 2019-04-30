RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Forbes опублікував рейтинг
найдорожчих брендів світу

Forbes опублікував рейтинг найдорожчих брендів світу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:23

Forbes опублікував рейтинг найдорожчих брендів світу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes

Дивися повний текст Forbes опублікував рейтинг найдорожчих брендів світу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89000
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:23

а где же Ростех, Роснефть или Газпрём? Засудили буржуи, как Сережечку Лазарева!
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
П'ять брендів, старі авто яких краще не купувати через...
R2 » Нед 19 тра, 2019 08:23
3 386
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 тра, 2019 23:03
warlamp
Як росли зарплати українців: економіст опублікував дані... 1, 2
R2 » Вів 14 тра, 2019 19:33
13 569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 11:04
Puente
Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом
R2 » Вів 30 кві, 2019 22:59
5 372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 11:57
сова

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.