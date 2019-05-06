Спостерігалося зростання і коштів клієнтів.
Дивися повний текст Українці наростили кредити в держбанках на 5%.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 08:13
Українці наростили кредити в держбанках на 5%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці наростили кредити в держбанках на 5%.
Додано: Пон 27 тра, 2019 08:14
Не подскажете случайно. А почему в Ощадбанке делают все возможное но только не выдавать людям наличку с карт?
В субботу видал картину как женщине отказывали в выдаче 13000 грн, типа денег нет. Я как раз оплачивал большую суму и сказал что сейчас деньги появятся. На что был дан ответ что больше 10000 грн не дадут, потому что другим клиентам тоже нужно что то выдать.
Это как понимать?
Я надеюсь в моем комментарии я ничего не разжигаю и не нарушаю.
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