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Українці наростили кредити
в держбанках на 5%

Українці наростили кредити в держбанках на 5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:13

Українці наростили кредити в держбанках на 5%

Пропонуємо до обговорення:
Спостерігалося зростання і коштів клієнтів.

Дивися повний текст Українці наростили кредити в держбанках на 5%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:14

Не подскажете случайно. А почему в Ощадбанке делают все возможное но только не выдавать людям наличку с карт?
В субботу видал картину как женщине отказывали в выдаче 13000 грн, типа денег нет. Я как раз оплачивал большую суму и сказал что сейчас деньги появятся. На что был дан ответ что больше 10000 грн не дадут, потому что другим клиентам тоже нужно что то выдать.
Это как понимать?
Я надеюсь в моем комментарии я ничего не разжигаю и не нарушаю.
p_a_l
 
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