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Понад 3 млн роботодавців
перебувають на обліку у фонді...

Понад 3 млн роботодавців перебувають на обліку у фонді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:42

Понад 3 млн роботодавців перебувають на обліку у фонді...

Пропонуємо до обговорення:
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Фонду соціального страхування України.

Дивися повний текст Понад 3 млн роботодавців перебувають на обліку у фонді соцстраху.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:42

ЕСВ оплачивают не только работодатели. Не плохо переименовать название пенсионные взносы в страховые. Лет через 10 о том что вы что то вносили в пенсионный фонд никто и не вспомнит. А значит не вносили, так и не требуйте пенсий.
Если кто забыл то напоминаю, что раньше даже при получении патентов для ФОПов оплачивался в казну налог. Например 200 грн. Которая делилась на налог на доходы от предпринимательства и на пенсионный взнос.
Сейчас нечто иное нам вбивают в мозг.

Это мне напоминает о том как сейчас плавненько хотят подсадить на оплату медицины, обучения, ремонт дорог, потом и пожарным будим платить. А за что мы сейчас налоги платим? Какие то дополнительные пенсионные фонды хотят ввести. Так вы не стесняйтесь, вводите налог на то что мы налоги платим. К этому идет.
p_a_l
 
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