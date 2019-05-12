Понад 3 млн роботодавців перебувають на обліку у фонді...

Додано: Пон 27 тра, 2019 08:42

ЕСВ оплачивают не только работодатели. Не плохо переименовать название пенсионные взносы в страховые. Лет через 10 о том что вы что то вносили в пенсионный фонд никто и не вспомнит. А значит не вносили, так и не требуйте пенсий.

Если кто забыл то напоминаю, что раньше даже при получении патентов для ФОПов оплачивался в казну налог. Например 200 грн. Которая делилась на налог на доходы от предпринимательства и на пенсионный взнос.

Сейчас нечто иное нам вбивают в мозг.



Это мне напоминает о том как сейчас плавненько хотят подсадить на оплату медицины, обучения, ремонт дорог, потом и пожарным будим платить. А за что мы сейчас налоги платим? Какие то дополнительные пенсионные фонды хотят ввести. Так вы не стесняйтесь, вводите налог на то что мы налоги платим. К этому идет.