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Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту.
Дивися повний текст Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту — Financial Times
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:05
Он прав, послать всех и начать жить действительно по новому.
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Rainbow
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:10
Rainbow написав:
Он прав, послать всех и начать жить действительно по новому.
Да,да.
Он заберет "бабло" из Привата и начнет жить по-новому в Швейцарии/Израиле, а Вы граждане Украины - живите как хотите, после дефолта.
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prdoon1
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