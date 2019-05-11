Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту.
Дивися повний текст Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту — Financial Times.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:05
Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Дивися повний текст Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту — Financial Times.
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:10
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:22
нужно ввсести новый закон - брать правительство может кредит на срок менее своей каденции.
а так получается кредтов набрали, а папередники виноваты -- и таким образом всю историю украины
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:22
prdoon1
Нужно понимать, что такое дефол, и кто больше всего пострадает.
В несчастную Грецию размером с Киев залили приличную сумму денег, а нам подачки 1-2 млрд на конфеты.
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