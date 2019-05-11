RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коломойський виступив за
оголошення Україною дефолту —...

Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:05

Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...

Пропонуємо до обговорення:
Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту.

Дивися повний текст Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту — Financial Times.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89006
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:05

Он прав, послать всех и начать жить действительно по новому.
Rainbow
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:10

  Rainbow написав:Он прав, послать всех и начать жить действительно по новому.

Да,да.
Он заберет "бабло" из Привата и начнет жить по-новому в Швейцарии/Израиле, а Вы граждане Украины - живите как хотите, после дефолта.
prdoon1
 
Повідомлень: 237
З нами з: 19.07.12
Подякував: 79 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:18

Беларусь "послала"...не так давно ввели очередной налог...на БЕГ
Moimir
 
Повідомлень: 928
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:22

нужно ввсести новый закон - брать правительство может кредит на срок менее своей каденции.
а так получается кредтов набрали, а папередники виноваты -- и таким образом всю историю украины
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 238
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:22

prdoon1
Нужно понимать, что такое дефол, и кто больше всего пострадает.
В несчастную Грецию размером с Киев залили приличную сумму денег, а нам подачки 1-2 млрд на конфеты.
Rainbow
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною 1, 2
R2 » П'ят 24 тра, 2019 09:19
15 661
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 тра, 2019 18:46
hxbbgaf
Коломойський допускає, що може знову стати співвласником...
R2 » П'ят 24 тра, 2019 10:13
4 169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 20:06
Ethereum
Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського
R2 » Суб 11 тра, 2019 08:34
7 408
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 13:51
lukach_a

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.