Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту.
Дивися повний текст Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту — Financial Times.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:05
Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Дивися повний текст Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту — Financial Times.
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:10
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:22
нужно ввсести новый закон - брать правительство может кредит на срок менее своей каденции.
а так получается кредтов набрали, а папередники виноваты -- и таким образом всю историю украины
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:22
prdoon1
Нужно понимать, что такое дефол, и кто больше всего пострадает.
В несчастную Грецию размером с Киев залили приличную сумму денег, а нам подачки 1-2 млрд на конфеты.
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:57
если беня сказал, то значит зе так и сделает. думаю ближе к осени мы начнём про это более часто говорить, когда украина в сентябре не сможет отдать очередной транш.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:32
Думал Беня умнее, но он оказался таким же отставшим в развитии как и его марионетка Зе. Сравнивать Грецию, состоящую в ЕС и НАТО и не испытывающую недостатка ни в инвестициях, ни в притоке валюты от туризма, и нынешнюю Украину, цепляющуюся за любого инвестора - может только полный дилетант в экономике
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:41
а что обычные люди теряют при дефо???
курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???
инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.
поэтому дефо не стоит боятся простым людям.
а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44
Re: Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —..
Дефолт это новый кризис, девальвация, инфляция, безработица, падение доходов. А так да, нечего бояться
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