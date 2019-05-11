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Коломойський виступив за
оголошення Україною дефолту —...

Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:50

  Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо???
курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???
инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.
поэтому дефо не стоит боятся простым людям.
а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти. :roll:


Как человек, у которого клиенты за рубежом - полностью с Вами согласен. Я так же поддерживаю социал-дарвинизм. Дефолт множит все соцвыплаты, песии на 0, не смог создать финансовую подушку/не можешь заработать валюту/не воспитал детей, которые помогут на старости - никто тебе ничего не должен.
Наконец-то смогу купить за недорого квартиру рядом с офисом или офис рядом с квартирой или и то и другое и пробок меньше станет. Да и "зубожилый нарид" немного подопух. Меньше чем за 1000$ адекватного сотрудника в Киеве не найти, уже забыли как в очереди за зарплатой 200 баксов стояли, по 12 часов работали и не вякали.
Востаннє редагувалось Amid в Пон 27 тра, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:51

  Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо???
курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???
инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.
поэтому дефо не стоит боятся простым людям.
а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти. :roll:


Никто так не страдает, как "обычные люди"!!!
Бизнес: крупный "ужимается", мелкий массово разоряется. Бизнесмены- "ложатся на дно", закрывают бизнес и живут на "запасы". А чем будут кормить семьи наемные работники??? Пособием по безработице???
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:53

Коломойский не говорит, что Греция по дефолту рассчиталась островами. Тут постоянно трындят о потерях Крыма, Донбаса, так теперь ещё за долги какие нибудь территории заберут. А что, как Россия, так кошмар, а как МВФ так это норм. Совсем люди разум потеряли.
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