Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо??? курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что??? инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно. поэтому дефо не стоит боятся простым людям. а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти.
Как человек, у которого клиенты за рубежом - полностью с Вами согласен. Я так же поддерживаю социал-дарвинизм. Дефолт множит все соцвыплаты, песии на 0, не смог создать финансовую подушку/не можешь заработать валюту/не воспитал детей, которые помогут на старости - никто тебе ничего не должен. Наконец-то смогу купить за недорого квартиру рядом с офисом или офис рядом с квартирой или и то и другое и пробок меньше станет. Да и "зубожилый нарид" немного подопух. Меньше чем за 1000$ адекватного сотрудника в Киеве не найти, уже забыли как в очереди за зарплатой 200 баксов стояли, по 12 часов работали и не вякали.
Востаннє редагувалось Amid в Пон 27 тра, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо??? курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что??? инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно. поэтому дефо не стоит боятся простым людям. а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти.
Никто так не страдает, как "обычные люди"!!! Бизнес: крупный "ужимается", мелкий массово разоряется. Бизнесмены- "ложатся на дно", закрывают бизнес и живут на "запасы". А чем будут кормить семьи наемные работники??? Пособием по безработице???
Коломойский не говорит, что Греция по дефолту рассчиталась островами. Тут постоянно трындят о потерях Крыма, Донбаса, так теперь ещё за долги какие нибудь территории заберут. А что, как Россия, так кошмар, а как МВФ так это норм. Совсем люди разум потеряли.
Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо??? курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что??? инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно. поэтому дефо не стоит боятся простым людям. а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти.
Дефолт это новый кризис, девальвация, инфляция, безработица, падение доходов. А так да, нечего бояться
а что все эти годы мы жили в шоколаде??? всё что вы описали, то это мы проходим с 2009г. у нас дефо начался 10 лет назад. поэтому реально чего боятся??? уже привыкли люди жить все эти годы в режиме нищеты.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Если будет дефолт то все очень сильно подешевеет(в долларах) и квартиры тоже. Выезжать будут массово, даже самые ярые патриоты.
Мне недавно прелагали расчет бартером. Это уже о чем то говорит. Если конечно кто то помнит что такое бартер из начала 90-х. За батонами в очередях драться будем. Я дрался, батонов всем не хватало. Дефолт это близкое подобие краткосрочной гиперинфляции
Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо??? курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что??? инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно. поэтому дефо не стоит боятся простым людям. а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти.
Дефолт это новый кризис, девальвация, инфляция, безработица, падение доходов. А так да, нечего бояться
а что все эти годы мы жили в шоколаде??? всё что вы описали, то это мы проходим с 2009г. у нас дефо начался 10 лет назад. поэтому реально чего боятся??? уже привыкли люди жить все эти годы в режиме нищеты.
Говорите за себя. Если вы привыкли, это ваши проблемы. Если глобально - да, с 2008 у нас все ещё кризис, вялотекущий. Если в меньшем масштабе - последний был в 2014-2015, из которого практически выбрались, с 2016 года экономика медленно, но растёт, доходы постепенно растут. Вам охота опять страну отбросить назад на несколько лет? Дефолта у нас не было ни 10 лет назад ни после. Выгода от дефолта сейчас для экономики весьма сомнительна.
Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо??? курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что??? инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно. поэтому дефо не стоит боятся простым людям. а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти.
Дефолт это новый кризис, девальвация, инфляция, безработица, падение доходов. А так да, нечего бояться
а что все эти годы мы жили в шоколаде??? всё что вы описали, то это мы проходим с 2009г. у нас дефо начался 10 лет назад. поэтому реально чего боятся??? уже привыкли люди жить все эти годы в режиме нищеты.
Все эти годы у нас РОСЛИ доходы, рос ВВП страны. Медленне, чем хотелось. Но росли!!! Дефолт- это одномоментное резкое падение доходов, прекращение каких-либо инвестиций и соответственно создания рабочих мест. В первую очередь замораживаются все социальные выплаты, в условиях обвала национальной валюты и роста цен. Кому выгоден дефолт? Олигархам, хранящим сбережения в зарубежных офшорных банках. В условиях падения цен, они смогут скупить за безценок все, что еще не продано...
Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо??? курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что??? инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно. поэтому дефо не стоит боятся простым людям. а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти.
Вы будете инвестировать деньги в предприятие если знаете что других инвесторов оно послало на...й? Если честно я вообще не знаю где Зеленский собрался брать деньги на свои реформы.