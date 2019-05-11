Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...

Додано: Пон 27 тра, 2019 10:50

Игорь Алексеевич написав: а что обычные люди теряют при дефо???

курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???

инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.

поэтому дефо не стоит боятся простым людям.

а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти. а что обычные люди теряют при дефо???курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.поэтому дефо не стоит боятся простым людям.а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти.

Как человек, у которого клиенты за рубежом - полностью с Вами согласен. Я так же поддерживаю социал-дарвинизм. Дефолт множит все соцвыплаты, песии на 0, не смог создать финансовую подушку/не можешь заработать валюту/не воспитал детей, которые помогут на старости - никто тебе ничего не должен.Наконец-то смогу купить за недорого квартиру рядом с офисом или офис рядом с квартирой или и то и другое и пробок меньше станет. Да и "зубожилый нарид" немного подопух. Меньше чем за 1000$ адекватного сотрудника в Киеве не найти, уже забыли как в очереди за зарплатой 200 баксов стояли, по 12 часов работали и не вякали.