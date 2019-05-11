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Коломойський виступив за
оголошення Україною дефолту —...

Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:50

  Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо???
курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???
инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.
поэтому дефо не стоит боятся простым людям.
а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти. :roll:


Как человек, у которого клиенты за рубежом - полностью с Вами согласен. Я так же поддерживаю социал-дарвинизм. Дефолт множит все соцвыплаты, песии на 0, не смог создать финансовую подушку/не можешь заработать валюту/не воспитал детей, которые помогут на старости - никто тебе ничего не должен.
Наконец-то смогу купить за недорого квартиру рядом с офисом или офис рядом с квартирой или и то и другое и пробок меньше станет. Да и "зубожилый нарид" немного подопух. Меньше чем за 1000$ адекватного сотрудника в Киеве не найти, уже забыли как в очереди за зарплатой 200 баксов стояли, по 12 часов работали и не вякали.
Востаннє редагувалось Amid в Пон 27 тра, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:51

  Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо???
курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???
инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.
поэтому дефо не стоит боятся простым людям.
а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти. :roll:


Никто так не страдает, как "обычные люди"!!!
Бизнес: крупный "ужимается", мелкий массово разоряется. Бизнесмены- "ложатся на дно", закрывают бизнес и живут на "запасы". А чем будут кормить семьи наемные работники??? Пособием по безработице???
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:53

Коломойский не говорит, что Греция по дефолту рассчиталась островами. Тут постоянно трындят о потерях Крыма, Донбаса, так теперь ещё за долги какие нибудь территории заберут. А что, как Россия, так кошмар, а как МВФ так это норм. Совсем люди разум потеряли.
nyckatejib
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:03

  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо???
курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???
инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.
поэтому дефо не стоит боятся простым людям.
а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти. :roll:
Дефолт это новый кризис, девальвация, инфляция, безработица, падение доходов. А так да, нечего бояться


а что все эти годы мы жили в шоколаде???
всё что вы описали, то это мы проходим с 2009г.
у нас дефо начался 10 лет назад. поэтому реально чего боятся???
уже привыкли люди жить все эти годы в режиме нищеты.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:12

Re: Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —..

Если будет дефолт то все очень сильно подешевеет(в долларах) и квартиры тоже. Выезжать будут массово, даже самые ярые патриоты.

Мне недавно прелагали расчет бартером. Это уже о чем то говорит. Если конечно кто то помнит что такое бартер из начала 90-х. За батонами в очередях драться будем. Я дрался, батонов всем не хватало. Дефолт это близкое подобие краткосрочной гиперинфляции
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:15

Re: Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —..

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо???
курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???
инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.
поэтому дефо не стоит боятся простым людям.
а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти. :roll:
Дефолт это новый кризис, девальвация, инфляция, безработица, падение доходов. А так да, нечего бояться


а что все эти годы мы жили в шоколаде???
всё что вы описали, то это мы проходим с 2009г.
у нас дефо начался 10 лет назад. поэтому реально чего боятся???
уже привыкли люди жить все эти годы в режиме нищеты.


Говорите за себя. Если вы привыкли, это ваши проблемы.
Если глобально - да, с 2008 у нас все ещё кризис, вялотекущий. Если в меньшем масштабе - последний был в 2014-2015, из которого практически выбрались, с 2016 года экономика медленно, но растёт, доходы постепенно растут.
Вам охота опять страну отбросить назад на несколько лет?
Дефолта у нас не было ни 10 лет назад ни после.
Выгода от дефолта сейчас для экономики весьма сомнительна.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:17

  Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо???
курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???
инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.
поэтому дефо не стоит боятся простым людям.
а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти. :roll:
Дефолт это новый кризис, девальвация, инфляция, безработица, падение доходов. А так да, нечего бояться


а что все эти годы мы жили в шоколаде???
всё что вы описали, то это мы проходим с 2009г.
у нас дефо начался 10 лет назад. поэтому реально чего боятся???
уже привыкли люди жить все эти годы в режиме нищеты.


Все эти годы у нас РОСЛИ доходы, рос ВВП страны. Медленне, чем хотелось. Но росли!!!
Дефолт- это одномоментное резкое падение доходов, прекращение каких-либо инвестиций и соответственно создания рабочих мест.
В первую очередь замораживаются все социальные выплаты, в условиях обвала национальной валюты и роста цен.
Кому выгоден дефолт? Олигархам, хранящим сбережения в зарубежных офшорных банках. В условиях падения цен, они смогут скупить за безценок все, что еще не продано...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:39

Игорь Алексеевич
"дьявол кроется в деталях"
Не так будет просто объявить дефолт по всем долгам (долги разные и кредиторы разные). Хорошая статья для понимания "Управляемый дефолт": бессмысленный и опасный https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2019/05/20/647881/.
spostyka
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:46

  nyckatejib написав:Греция по дефолту рассчиталась островами.


Почём отдали и какие острова ?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:57

  Игорь Алексеевич написав:а что обычные люди теряют при дефо???
курс у.е. вверх, так уже это проходили - и что???
инфляция и цены вверх - тоже проходили ежегодно.
поэтому дефо не стоит боятся простым людям.
а крупный бизнес - так там всегда кто то на коне, а кто то в ж.... у них вся расстановка бабла и кормушки не от дефо, а кто у власти. :roll:


Вы будете инвестировать деньги в предприятие если знаете что других инвесторов оно послало на...й?
Если честно я вообще не знаю где Зеленский собрался брать деньги на свои реформы.
azon
 
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