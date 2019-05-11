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Коломойський виступив за
оголошення Україною дефолту —...

Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:31

  spostyka написав:Игорь Алексеевич
"дьявол кроется в деталях"
Не так будет просто объявить дефолт по всем долгам (долги разные и кредиторы разные). Хорошая статья для понимания "Управляемый дефолт": бессмысленный и опасный https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2019/05/20/647881/.


....
Отже, "борговий айсберг" в контексті ідеї "керованого дефолту" розтанув до ринкових єврооблігацій сумарним обсягом 16,8 млрд дол, а також до варантів номіналом 3,2 млрд дол.
....

Вот может Беня и хочет выкупить на панике эти эврооблигашки с 95% дисконтом :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:37

і коли все знеціниться це падло просто все скупить за три копійки
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:10

Re: Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —..

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0492698496
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:36

С Россией мы, мягко скажем, не дружим, а отказавшись платить по долгам - мы станем не дружить со всем остальным миром. Думаю посыл предложения "простите нам всё" - чтобы напрячь МВФ и дать народу что-то пообсуждать как занавес от чего то более важного. Кажется, новые методички еще не подвезли
Yoj
 
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