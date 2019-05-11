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Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:31
....
Отже, "борговий айсберг" в контексті ідеї "керованого дефолту" розтанув до ринкових єврооблігацій сумарним обсягом 16,8 млрд дол, а також до варантів номіналом 3,2 млрд дол.
....
Вот может Беня и хочет выкупить на панике эти эврооблигашки с 95% дисконтом
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Додано: Пон 27 тра, 2019 13:37
і коли все знеціниться це падло просто все скупить за три копійки
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:10
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:36
С Россией мы, мягко скажем, не дружим, а отказавшись платить по долгам - мы станем не дружить со всем остальным миром. Думаю посыл предложения "простите нам всё" - чтобы напрячь МВФ и дать народу что-то пообсуждать как занавес от чего то более важного. Кажется, новые методички еще не подвезли
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