Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...

Додано: Пон 27 тра, 2019 20:13

Игорь Алексеевич написав: вот все здесь пишут про зростання экономики и улучшения фин.состояния в стране. вот все здесь пишут про зростання экономики и улучшения фин.состояния в стране.

Пишут чепуху. Брать в кредит а потом для покрытия кредита еще кредит, это то чем занимался ПАП и его команда во время своей каденции.. в общем да какое то время такая пирамида будет поддерживать иллюзию "роста экономики"...Вообще при росте с 2014-2019 годы роста тарифов, цен на продукты, энергоносители.. в среднем от 300% и выше называть "ростом экономики"?? Падение национальной валюты более чем 3,5 раза это тоже "рост экономики"? То что же тогда падение ???? Мы по факту и так живем в состоянии перманентного дефолта.PS.. а насчет "будут работать по 12 часов за 200 баксов... очереди за едой.." Тут надо понимать что за 200 баксов ...имея биометрию и безвиз просто пошлют). Нельзя сравнивать 90-е и сейчас. Тогда заробитчан как класс почти не было, кроме того в большинстве у людей денег не было, да и имущество распиливали более государственное под видом приватизации. А сейчас насчет "скупить за копейки")) идите застройщику скажите что дефолт и вы тут такой белый и пушистый) скупать за копейки пришли )).. вам там быстро "правду жизни" расскажут)насчет "по дешевке бо дефолт".PPS Пострадает тот кто например накупил облигаций ОВГЗ... тут спору нет..НО надо понимать что это небольшая часть населения страны а в большинстве или иностранные инвесторы или наши барыги-офшорники.Вот страна-агрессор неплохо так 17 августа 1998 года объявила дефолт. И что? с 6 до 20 вырос вечнодеревянный... так и у нас гривна выросла с 8 до 28 и что?