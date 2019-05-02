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Здобутки і проблеми першої ОТГ Кіровоградщини. Пропонуємо до обговорення
Маловисківська міська об’єднана територіальна громада першою на Кіровоградщині включилася у процес децентралізації. Нині першопрохідці можуть похвалитися низкою перемог та назвати проблеми, з якими довелося зіткнутися з часу створення громади – 25 жовтня 2015 року.