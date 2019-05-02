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Здобутки і проблеми
першої ОТГ Кіровоградщини

Здобутки і проблеми першої ОТГ Кіровоградщини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:10

Здобутки і проблеми першої ОТГ Кіровоградщини

Здобутки і проблеми першої ОТГ Кіровоградщини.
Пропонуємо до обговорення

Маловисківська міська об’єднана територіальна громада першою на Кіровоградщині включилася у процес децентралізації. Нині першопрохідці можуть похвалитися низкою перемог та назвати проблеми, з якими довелося зіткнутися з часу створення громади – 25 жовтня 2015 року.

Читайте більше тут: http://www.kypur.net/zdobutky-i-problem ... -otg-foto/ | Без Купюр
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