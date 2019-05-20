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Uber запускає перше у
світі підводне таксі

Uber запускає перше у світі підводне таксі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:20

Uber запускає перше у світі підводне таксі

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Uber у партнерстві з австралійською Tourism Queensland анонсувала запуск першого у світі підводного таксі.

Дивися повний текст Uber запускає перше у світі підводне таксі.
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Подводное такси в степях украины
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