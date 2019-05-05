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Ілон Маск очолив рейтинг найбільш високооплачуваних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор Tesla Ілон Маск очолив рейтинг найбільш високооплачуваних керівників американських компаній за версією газети The New York Times.
Дивися повний текст Ілон Маск очолив рейтинг найбільш високооплачуваних керівників американських компаній
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:26
может на кобылева поменять?
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Пон 06 тра, 2019 11:12
p_a_l