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Ілон Маск очолив рейтинг
найбільш високооплачуваних...

Ілон Маск очолив рейтинг найбільш високооплачуваних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:26

Ілон Маск очолив рейтинг найбільш високооплачуваних...

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор Tesla Ілон Маск очолив рейтинг найбільш високооплачуваних керівників американських компаній за версією газети The New York Times.

Дивися повний текст Ілон Маск очолив рейтинг найбільш високооплачуваних керівників американських компаній.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:26

может на кобылева поменять?
blueiceua
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