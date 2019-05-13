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У Китаї виготовили прототип
маглев-поїзда, що розвиває...

У Китаї виготовили прототип маглев-поїзда, що розвиває...
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:27

У Китаї виготовили прототип маглев-поїзда, що розвиває...

Пропонуємо до обговорення:
Новий надшвидкісний маглев-поїзд, здатний розвивати швидкість до 600 км/год, став ще на крок ближчим до реальності в Китаї.

Дивися повний текст У Китаї виготовили прототип маглев-поїзда, що розвиває швидкість 600 км/год.
R2
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