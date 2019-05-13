Новий надшвидкісний маглев-поїзд, здатний розвивати швидкість до 600 км/год, став ще на крок ближчим до реальності в Китаї.
Дивися повний текст У Китаї виготовили прототип маглев-поїзда, що розвиває швидкість 600 км/год.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:27
У Китаї виготовили прототип маглев-поїзда, що розвиває...
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Дивися повний текст У Китаї виготовили прототип маглев-поїзда, що розвиває швидкість 600 км/год.
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