Про це йдеться в огляді Федерального резервного банку Нью-Йорка.
Дивися повний текст Кожен американець втратить понад $800 на рік через зростання мит на китайські товари.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:37
Кожен американець втратить понад $800 на рік через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен американець втратить понад $800 на рік через зростання мит на китайські товари.
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:37
американский потребитель богат - еще возьмет в кредит на 800 $ больше чтобы оплатить пошлины власти
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:44
Re: Кожен американець втратить понад $800 на рік через...
а если американский потребитель перестанет покупать китайское и начнет покупать американское, то сколько он потеряет?
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:58
eRu
Американские товары намного дороже, поэтому, думаю потеряет 2 -3 раза по 800, так что дешевле получится купить китайское и заплатить пошлины
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