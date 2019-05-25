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Кожен американець втратить
понад $800 на рік через...

Кожен американець втратить понад $800 на рік через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:37

Кожен американець втратить понад $800 на рік через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в огляді Федерального резервного банку Нью-Йорка.

Дивися повний текст Кожен американець втратить понад $800 на рік через зростання мит на китайські товари.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:37

американский потребитель богат - еще возьмет в кредит на 800 $ больше чтобы оплатить пошлины власти
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:44

Re: Кожен американець втратить понад $800 на рік через...

а если американский потребитель перестанет покупать китайское и начнет покупать американское, то сколько он потеряет?
eRu
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:58

eRu
Американские товары намного дороже, поэтому, думаю потеряет 2 -3 раза по 800, так что дешевле получится купить китайское и заплатить пошлины
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:37

Китайское может легко стать, например, вьетнамским или филиппинским. Немного логистики и ещё одна наклейка на коробке. Просто пока что этим не заморачивались.
phantom_systems
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