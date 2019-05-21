RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман розповів, у якому
фінансовому стані перебуває...

Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:07

Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває...

Пропонуємо до обговорення:
Борг знижується до ВВП і виходить на безпечну траєкторію.

Дивися повний текст Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває Україна.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89009
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:08

А кто такой Гройсман?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20545
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1227 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:29

А кто её до такого стану довёл? Попередники?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8458
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6063 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:35

Вкладчик1234,
кто-кто, Киля Азиров довел, великий овощной спец
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Игорь Алексеевич і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та...
R2 » П'ят 24 тра, 2019 13:26
6 341
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 тра, 2019 08:18
tankist100
Гройсман офіційно подав у відставку
R2 » П'ят 24 тра, 2019 14:56
1 89
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 14:56
max_us_ua
"Ніхто не відчув": Гройсман назвав суму, яку Україна...
R2 » Вів 21 тра, 2019 16:23
6 305
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 14:55
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16162)
27.05.2019 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.