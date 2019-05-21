Борг знижується до ВВП і виходить на безпечну траєкторію.
Дивися повний текст Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває Україна.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:07
Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває Україна.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:29
А кто её до такого стану довёл? Попередники?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Игорь Алексеевич і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|