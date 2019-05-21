Борг знижується до ВВП і виходить на безпечну траєкторію.
Дивися повний текст Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває Україна.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:07
Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває Україна.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:29
А кто её до такого стану довёл? Попередники?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:21
Re: Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває..
Странная какая-то у ио премьера "финансовая стабильность", основанная на дорогущих краткосрочных займах и вере, что дадут перезанять.
Просто в один прекрасный момент не дадут и карточный домик рухнет, погребая под собой остатки экономики.
Но об этом лучше говорить после обвала - мол, "при мне был стабилизец".
Ну и крайними назначить русских - обычно они во всем виноваты
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:35
Когда будут оценивать экономическое положение в стране по уровню жизни её народа?
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:37
"Долг выходит на безопасную траекторию"?
Что это Грося такое забористое курит...
Он ОВГЗ считал со всеми процентами, или по предвыборной привычке "забыл"?
|