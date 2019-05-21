|
|
|
Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:31
sena_2008atp написав:
Когда будут оценивать экономическое положение в стране по уровню жизни её народа?
Это как ? Вы еще скажите, что надо министерство "бездельников и лентяев", которое будет насильно заставлять людей учится и искать новую работу, вместо того чтоб пялиться в ящик
.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1575
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2019 17:11
Украина богатая страна, если за 28 лет не разворовали, то пару лет еще можно быть спокойным.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8158
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 1758 раз.
-
- Профіль
-
1
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|350
|
|
|1
|89
|
|
|6
|311
|
|