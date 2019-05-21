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Гройсман розповів, у якому
фінансовому стані перебуває...

Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:31

  sena_2008atp написав:Когда будут оценивать экономическое положение в стране по уровню жизни её народа?

Это как ? Вы еще скажите, что надо министерство "бездельников и лентяев", которое будет насильно заставлять людей учится и искать новую работу, вместо того чтоб пялиться в ящик :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:11

Re: Гройсман розповів, у якому фінансовому стані перебуває..

Украина богатая страна, если за 28 лет не разворовали, то пару лет еще можно быть спокойным, хотя темпы настораживают.
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