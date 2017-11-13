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Ставки за кредитами в українських ломбардах минулого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2018 року середній розмір відсоткової ставки за кредитами, які видавали українські ломбарди, склав 213% річних, що на 23,7 відсоткових пунктів більше, ніж роком до цього.
Дивися повний текст Ставки за кредитами в українських ломбардах минулого року склали 213% річних
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44
На лоха или алкаша, который все выносит из дому, или вора, который в сговоре с ломбардом и ментами.
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