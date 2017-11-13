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Ставки за кредитами в українських
ломбардах минулого...

Ставки за кредитами в українських ломбардах минулого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44

Ставки за кредитами в українських ломбардах минулого...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2018 року середній розмір відсоткової ставки за кредитами, які видавали українські ломбарди, склав 213% річних, що на 23,7 відсоткових пунктів більше, ніж роком до цього.

Дивися повний текст Ставки за кредитами в українських ломбардах минулого року склали 213% річних.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:17

Re: Ставки за кредитами в українських ломбардах минулого...

Так ломбарды ещё по божески работают, т. к. есть залоги. Деньги до зарплаты без залога, вроде бы 2% в день берут, с ежемесячной капитализацией. А это больше чем 28 000 % годовых
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:11

"В целом украинцы взяли 11,8 миллиона таких кредитов" Это что за цифра такая?
safonovstanislav, чуть не так... средняя ставка по золотым залогам и технике существенно различается. Техника раза в три больше почти всегда.
Но не 28 000 годовых... я прям не знаю, где точка должна находится, что бы клиенты шли.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:23

  magneet написав:Но не 28 000 годовых... я прям не знаю, где точка должна находится, что бы клиенты шли.


Есть МФО1 и МФО2. Ставка у каждой 2% в день (так и быть, день, когда кредит берется, не учитывается, хотя по факту учитывается и он), дают максимум на 30 дней.
Берете в МФО1 займ в 100 гривен. Через 30 дней берете в МФО2 160 грн. и возвращаете долг в МФО1. Еще через 30 дней берете в МФО1 займ в 256 грн. и возвращаете в МФО2. И так 12 раз подряд. Через 360 дней вы с МФО2 должны вернуть 28147 грн. Или 100 грн. плюс 28047% от этой суммы. Такие дела, математика мать её.
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summacut
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