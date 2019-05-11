До кінця року Фуршет закриє 20% супермаркетів в регіонах. Рітейлер вирішив оптимізувати бізнес.
Дивися повний текст Мережа Фуршет закриє кожен п'ятий магазин.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:16
Мережа Фуршет закриє кожен п'ятий магазин
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Дивися повний текст Мережа Фуршет закриє кожен п'ятий магазин.
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:16
Захожу в фуршет иногда, когда до других далеко.
Вообще не понимаю, если есть магазины , где те же товары дешевле, зачем платить больше?
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