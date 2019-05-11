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Мережа Фуршет закриє
кожен п'ятий магазин

Мережа Фуршет закриє кожен п'ятий магазин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:16

Мережа Фуршет закриє кожен п'ятий магазин

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року Фуршет закриє 20% супермаркетів в регіонах. Рітейлер вирішив оптимізувати бізнес.

Дивися повний текст Мережа Фуршет закриє кожен п'ятий магазин.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:16

Захожу в фуршет иногда, когда до других далеко.
Вообще не понимаю, если есть магазины , где те же товары дешевле, зачем платить больше?
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