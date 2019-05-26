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7 авто, що найчастіше купуються в різних країнах світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:47
Пропонуємо до обговорення:
Населення найбільш багатолюдних країн різних континентів воліє купувати автомобілі, вироблені в своїх країнах.
Дивися повний текст 7 авто, що найчастіше купуються в різних країнах світу
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:48
А где же Украина?
Финанс! Забаню, млин!)
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