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7 авто, що найчастіше купуються
в різних країнах світу

7 авто, що найчастіше купуються в різних країнах світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:47

7 авто, що найчастіше купуються в різних країнах світу

Пропонуємо до обговорення:
Населення найбільш багатолюдних країн різних континентів воліє купувати автомобілі, вироблені в своїх країнах.

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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:48

А где же Украина?
Финанс! Забаню, млин!)
bookzmk
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