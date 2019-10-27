Наш канал Finance.ua

Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:57

Ірина_ надо видео, вернее может не видео, а какой то обзор информации по банковским продуктам на которых можно заработать. У меня то жизнь вроде бы налажена, но люди дома живут не ахти, а на банковских продуктах можно заработать. До того как меня перетащили в фармацевтику, один из заработков был на продаже пластиковых карт Приват банка с 2009 по 2012, Я катался по Дальнему Востоку, продавал пластик Приват Банка через Гугл Эдвордс, а когда приезжал домой раз в полгода, то на счету Приват Банка была сумма которая далеко не огорчала. Но в Приват банке платили только за продажу пластиковых карт, все остальные банковские продукты, приват банк вообще ни как не оплачивал. Вот какой нибудь обзор о банковских продуктах украинских банков, на которых люди могут заработать, был бы весьма кстати. У меня то всё хорошо, и я пластиком Приват Банка, перестал заниматься как только меня перетащили в фармацетику. Но так как с работой на Украине сейчас весьма сложно, то этот вид заработка мог бы быть полезен.