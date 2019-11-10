Наш канал Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:57
Какие видео надо снимать.
Ірина_ надо видео, вернее может не видео, а какой то обзор информации по банковским продуктам на которых можно заработать. У меня то жизнь вроде бы налажена, но люди дома живут не ахти, а на банковских продуктах можно заработать. До того как меня перетащили в фармацевтику, один из заработков был на продаже пластиковых карт Приват банка с 2009 по 2012, Я катался по Дальнему Востоку, продавал пластик Приват Банка через Гугл Эдвордс, а когда приезжал домой раз в полгода, то на счету Приват Банка была сумма которая далеко не огорчала. Но в Приват банке платили только за продажу пластиковых карт, все остальные банковские продукты, приват банк вообще ни как не оплачивал. Вот какой нибудь обзор о банковских продуктах украинских банков, на которых люди могут заработать, был бы весьма кстати. У меня то всё хорошо, и я пластиком Приват Банка, перестал заниматься как только меня перетащили в фармацетику. Но так как с работой на Украине сейчас весьма сложно, то этот вид заработка мог бы быть полезен.
Додано: Нед 30 чер, 2019 06:59
Обзор банков Украины.
Ирина, если будет сделан обзор банков Украины, то я нашёл свои старые дневники, где записывал как делал рекламу кредиток, кому будет интересно в личку сброшу всю инфу. Хотя наверное многое уже будет не актуально.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:17
Конкурс: Finance.ua подарит 18000 грн. на обучение
Finance.ua запускает конкурс, в котором украинские студенты могут выиграть оплату обучения в своем вузе на сумму 18000 грн. Участие в конкурсе бесплатное.
В этом видео вы узнаете, кто может принять участие в конкурсе и что для этого нужно сделать.
В описании к видео указана дополнительная информация и временные рамки конкурса.
Додано: Нед 15 вер, 2019 07:21
Очень хорошая идея, но..
Пожалуйста поработайте над качеством подачи контента. Посмотрите на характер ведения контента у топовых игроков ютуба, как люди заставляют на себя смотреть и почему людям это нравится
Додано: Нед 27 жов, 2019 17:47
Re: Наш канал Finance.ua
Спасибо всем за ваши ответы. у меня были похожие вопросы, и ваши ответы были полезны для меня.
Додано: Нед 27 жов, 2019 18:02
Був би цікавий сюжет про ринок нерухомості - перспективи на найближчі два роки. Що буде з цінами на новобудови...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 11 лис, 2019 09:54
Re: Наш канал Finance.ua
Thanks for the info..
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