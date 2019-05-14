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Стабільні тарифи на електроенергію для населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:49
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки покладанню спец. зобов'язань по субсидування населення на "Енергоатом" та "Укргідроенерго" тарифи на електроенергію для населення залишаться на нинішньому рівні щонайменше протягом 1,5 року.
Дивися повний текст Стабільні тарифи на електроенергію для населення залишаться протягом 1,5 року – експерт
.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 13:49
А я вот думаю, что нас ждет менее веселый расклад
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