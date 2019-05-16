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Стабільні тарифи на
електроенергію для населення...

Стабільні тарифи на електроенергію для населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:49

Стабільні тарифи на електроенергію для населення...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки покладанню спец. зобов'язань по субсидування населення на "Енергоатом" та "Укргідроенерго" тарифи на електроенергію для населення залишаться на нинішньому рівні щонайменше протягом 1,5 року.

Дивися повний текст Стабільні тарифи на електроенергію для населення залишаться протягом 1,5 року – експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:49

А я вот думаю, что нас ждет менее веселый расклад
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:46

Re: Стабільні тарифи на електроенергію для населення...

А где же адепты секты "зеленой энергетики"? Вообще их логика поражает, сидеть на дешевой энергии ГЭС и АЭС и петь осанны дорогущей энергии от СЭС. Я вот например не в восторге от этого. Влупить по 7+ грн тариф адептам альтернативных источников энергии и пусть радуются жизни)). Почувствуют себя "гринписами")) ...а через пол года провести референдум на тему - а нужна ли Украине альтернативная энергетика)).
В общем юрикам будут продавать с ТЭС дорогую энергию а население ПОКА посидит на дешевой я так понял. Но надо понимать как и что развивать в стране. Ведь блоки АЭС не вечны как и дамбы ГЭС.
Джон
 
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