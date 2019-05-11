Національний банк в період з 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 мільйонів доларів, що в 3,2 разу більше від обсягу, викупленого тижнем раніше.
Дивися повний текст Нацбанк збільшив викуп валюти на міжбанку в 3,2 разу.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 13:50
Нацбанк збільшив викуп валюти на міжбанку в 3,2 разу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк збільшив викуп валюти на міжбанку в 3,2 разу.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:50
Нацбанк таки собрался все отдать, что предстоит отдать осенью. И не допускать дефолта
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