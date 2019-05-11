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Нацбанк збільшив викуп
валюти на міжбанку в 3,2 разу

Нацбанк збільшив викуп валюти на міжбанку в 3,2 разу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:50

Нацбанк збільшив викуп валюти на міжбанку в 3,2 разу

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк в період з 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 мільйонів доларів, що в 3,2 разу більше від обсягу, викупленого тижнем раніше.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:50

Нацбанк таки собрался все отдать, что предстоит отдать осенью. И не допускать дефолта
max_us_ua
 
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