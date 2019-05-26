Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук.
Дивися повний текст Експерт назвав популярні напрямки літнього відпочинку за кордоном.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:43
Експерт назвав популярні напрямки літнього відпочинку за...
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Дивися повний текст Експерт назвав популярні напрямки літнього відпочинку за кордоном.
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:43
Среди стран Европы, по словам Царука, популярными направлениями летнего туристического сезона является Польша - шоб він сам так "віддихав" -раком на полі або з тачкою з бетоном
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