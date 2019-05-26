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Експерт назвав популярні напрямки
літнього відпочинку за...

Експерт назвав популярні напрямки літнього відпочинку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:43

Експерт назвав популярні напрямки літнього відпочинку за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук.

Дивися повний текст Експерт назвав популярні напрямки літнього відпочинку за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:43

Среди стран Европы, по словам Царука, популярными направлениями летнего туристического сезона является Польша - шоб він сам так "віддихав" -раком на полі або з тачкою з бетоном
kmg
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