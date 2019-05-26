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Нафтогаз назвав ціну на
газ для населення в липні

Нафтогаз назвав ціну на газ для населення в липні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:17

Нафтогаз назвав ціну на газ для населення в липні

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз має намір знизити на 8% ціни на газ для населення в липні.

Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну на газ для населення в липні.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:17

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