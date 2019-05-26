Нафтогаз має намір знизити на 8% ціни на газ для населення в липні.
Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну на газ для населення в липні.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 15:17
Нафтогаз назвав ціну на газ для населення в липні
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Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну на газ для населення в липні.
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