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Над Україною пролетіли 60 супутників Ілона Маска (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 15:51
Пропонуємо до обговорення:
В ніч з суботи на неділю, 26 травня, над Україною пролетіли 60 супутників засновника SpaceX Ілона Маска, які були запущені в космос для глобального інтернет-проекту.
Дивися повний текст Над Україною пролетіли 60 супутників Ілона Маска (відео)
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