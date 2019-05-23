RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського обіцяють
зупинити вирубку лісів

У Зеленського обіцяють зупинити вирубку лісів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 22:02

У Зеленського обіцяють зупинити вирубку лісів

Пропонуємо до обговорення:
Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє, що команда глави держави буде намагатися зупинити вирубку лісів на Закарпатті.

Дивися повний текст У Зеленського обіцяють зупинити вирубку лісів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89025
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 22:02

Если не ошибаюсь при Порошенко было то же самое, проверяющий съездил . погрозил и рубить стали так ... аж пиджак заворачивался
svetoch-10
 
Повідомлень: 251
З нами з: 21.12.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського заговорили про нову програму МВФ для України
R2 » Пон 27 тра, 2019 22:07
1 17
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 22:07
svetoch-10
Глава адміністрації Зеленського зробив заяву щодо цін на газ 1, 2
R2 » Сер 22 тра, 2019 11:50
16 1702
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 12:03
sk067
Призначення Зеленського (оновлюється)
R2 » Сер 22 тра, 2019 15:44
7 397
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 14:41
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.