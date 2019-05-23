Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє, що команда глави держави буде намагатися зупинити вирубку лісів на Закарпатті.
Дивися повний текст У Зеленського обіцяють зупинити вирубку лісів.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 22:02
У Зеленського обіцяють зупинити вирубку лісів
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Дивися повний текст У Зеленського обіцяють зупинити вирубку лісів.
Додано: Пон 27 тра, 2019 22:02
Если не ошибаюсь при Порошенко было то же самое, проверяющий съездил . погрозил и рубить стали так ... аж пиджак заворачивался
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