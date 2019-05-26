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"Для українців криз вже досить":
Гройсман прокоментував...

"Для українців криз вже досить": Гройсман прокоментував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 22:05

"Для українців криз вже досить": Гройсман прокоментував...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що дефолт не можна допускати.

Дивися повний текст \"Для українців криз вже досить\": Гройсман прокоментував можливий дефолт.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 22:05

"По словам премьер-министра, Украина должна держать в мире хорошую репутацию и показать, что мы ответственная страна, которая ценит и уважает свои обязательства."
Видимо да, только не по отношению к своему народу.... Он просто живет несколько в "другой" Украине....
svetoch-10
 
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