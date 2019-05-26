Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що дефолт не можна допускати.
Дивися повний текст \"Для українців криз вже досить\": Гройсман прокоментував можливий дефолт.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 22:05
"Для українців криз вже досить": Гройсман прокоментував...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Для українців криз вже досить\": Гройсман прокоментував можливий дефолт.
Додано: Пон 27 тра, 2019 22:05
"По словам премьер-министра, Украина должна держать в мире хорошую репутацию и показать, что мы ответственная страна, которая ценит и уважает свои обязательства."
Видимо да, только не по отношению к своему народу.... Он просто живет несколько в "другой" Украине....
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