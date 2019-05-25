Україна має можливості виконати умови отримання чергового траншу кредиту і за поточною програмою stand-by.
Дивися повний текст У Зеленського заговорили про нову програму МВФ для України.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 22:07
У Зеленського заговорили про нову програму МВФ для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського заговорили про нову програму МВФ для України.
Додано: Пон 27 тра, 2019 22:07
Владимир Александрович, пожалуйста пересмотрите фильм "Слуга народа"..... Там практически всё прекрасно расписано, что и как и с кем нужно делать .....
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