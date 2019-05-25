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У Зеленського заговорили про
нову програму МВФ для України

У Зеленського заговорили про нову програму МВФ для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 22:07

У Зеленського заговорили про нову програму МВФ для України

Пропонуємо до обговорення:
Україна має можливості виконати умови отримання чергового траншу кредиту і за поточною програмою stand-by.

Дивися повний текст У Зеленського заговорили про нову програму МВФ для України.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 22:07

Владимир Александрович, пожалуйста пересмотрите фильм "Слуга народа"..... Там практически всё прекрасно расписано, что и как и с кем нужно делать .....
svetoch-10
 
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