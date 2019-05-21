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Huawei більше не зможе використовувати microSD
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 22:37
Пропонуємо до обговорення:
Керівництво SD Card Association виключило з організації компанію Huawei, в результаті чого компанія більше не зможе використовувати карти пам'яті SD і microSD, а також слоти для них в нових пристроях.
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.
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