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Microsoft припиняє співпрацю з Huawei
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 тра, 2019 22:38
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft взяла приклад з Google і припинила приймати нові замовлення від Huawei Technologies після того, як китайський виробник телекомунікаційного обладнання і смартфонів був доданий в чорний список США.
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