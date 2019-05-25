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В аеропорту Бориспіль не
відкидають підвищення ціни на...

В аеропорту Бориспіль не відкидають підвищення ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 22:39

В аеропорту Бориспіль не відкидають підвищення ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво аеропорту Боріcполь не відкидає можливості підвищення ціни на стоянку на новому багаторівневому паркінгу навпроти терміналу D, який був відкритий 23 травня.

Дивися повний текст В аеропорту Бориспіль не відкидають підвищення ціни на стоянку автомобілів.
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